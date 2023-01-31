В Україні скасували ДПА для 4-х та 9-х класів

В Україні цього року, як і минулого, офіційно скасували проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів. Міністерство юстиції провело державну реєстрацію наказу про скасування ДПА і повернуло документ МОН, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 31 січня, пише УП. Життя.

«Отже, 4 та 9 класи складати ДПА не будуть», – повідомив глава МОН.

Для учнів випускних 11-х класів державна підсумкова атестація також буде скасована, додав він. Наразі МОН очікує ухвалення Верховною Радою законопроєкту 8228-1, яким офіційно скасовується ДПА та запроваджується альтернатива зовнішньому незалежному оцінюванню – національний мультипредметний тест.

Також відповідний документ затверджує проведення вступних випробувань у форматі НМТ.

Нагадаємо, цього року для вступу до університету випускники, як і минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. У 2023 формат тестування доопрацювали, надавши абітурієнтам вибір – який з предметів складати третім. До слова, Історію України «можна не вчити», бо її зробили необов’язковим предметом.

При цьому дисципліна на вибір вважатиметься «універсальною», адже з будь-яким набором предметів на НМТ випускник може подавати документи до будь-якого вузу на будь-яку спеціальність.

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