У Трускавці автомобіль збив літню жінку

Аварія сталася 30 січня, близько 18:30 год., на вулиці Стебницькій у Трускавці. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

За попередніми даними правоохоронців, водійка автомобіля «Опель Вектра», 30-річна жителька Трускавця, здійснила наїзд на пішохода, 56-річну мешканку Борислава.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.