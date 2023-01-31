У Дніпрі помер захисник із Львівщини, який був поранений під Бахмутом

Додому востаннє повернеться 27-річний захисник України Мирон Ваньо. Герой у січні потрапив під ворожий артилерійський обстріл в околицях Бахмута, а 24 січня помер внаслідок отриманих ран у лікарні Дніпра, повідомляє Яворівська міська рада.

Мирон Ваньо народився і виріс у селі Глиниці, згодом пішов навчатися до Львова. З дитинства захоплювався футболом – родина каже, що на його полиці багато нагород та грамот за спортивні досягнення.

До 24 лютого минулого року він перебував на роботі у Польщі, але напад росіян на рідну країну змусив молодого чоловіка повернутися на Батьківщину. Маючи військовий досвід, молодший сержант, юний командир без вагань взяв у руки зброю аби захистити свій дім.

«Дружелюбний, завжди привітний, добрий та ввічливий. Хороший брат та син, вірний друг й побратим. Таким був і назавжди залишиться 27-річний Мирон Ваньо. В нашій пам’яті, в наших серцях», – йдеться у повідомленні.

Співчуття рідним та близьким. Всю інформацію про зустріч та церемонію поховання Героя буде повідомлено додатково.

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