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Росіяни вбили двох людей у Бахмуті, зокрема дитину

Анастасія Диняк

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31 січня російські військові з артилерії завдали удару по житловому масиву Бахмута. Унаслідок цього загинуло двоє мирних мешканців, зокрема й дитина. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за даними Офісу генпрокурора, загинули 12-річний хлопець та чоловік, поранення різного ступеню тяжкості отримали п’ятеро людей. Постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші споруди.

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