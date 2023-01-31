Росіяни вбили двох людей у Бахмуті, зокрема дитину

31 січня російські військові з артилерії завдали удару по житловому масиву Бахмута. Унаслідок цього загинуло двоє мирних мешканців, зокрема й дитина. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за даними Офісу генпрокурора, загинули 12-річний хлопець та чоловік, поранення різного ступеню тяжкості отримали п’ятеро людей. Постраждалим надається медична допомога.

Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші споруди.