Офіс омбудсмена виявив неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови та численні порушення в обслуговуванні українських захисників. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У ході відвідування клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги медичних сил ЗСУ виявили:

Відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах, що призводять до паперової тяганини та черг.

Військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб. На підтвердження своїх слів працівникам Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року.

Також, в закладі відбуваються як планові, так і аварійні вимкнення електроенергії, що призводить до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє утворення ще більших черг. Більше того, постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, так як припиняє свою роботу ліфт.

Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. Брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях, де військовослужбовці очікують своєї черги та заповнюють документи.

Також, під час особистого спілкування військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів з метою проходження військово-лікарської комісії без можливості її проходження за місцем свого проживання.

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