ОСТАННІ НОВИНИ

Офіс омбудсмена виявив неналежні умови лікування українських захисників

Андрій Котенський

|

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови та численні порушення в обслуговуванні українських захисників. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У ході відвідування клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги медичних сил ЗСУ виявили:

  • Відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом у військових закладах, що призводять до паперової тяганини та черг.
  • Військовослужбовці з різним ступенем травм змушенні годинами очікувати в черзі на прийом до лікаря. Під час особистого спілкування з військовослужбовцями, останні повідомили, що черги до окремих спеціалістів складають понад 500 осіб. На підтвердження своїх слів працівникам Секретаріату було представлено список осіб, що перебувають в черзі до невропатолога, який складає 557 осіб станом на 31.01.2023 року.
  • Також, в закладі відбуваються як планові, так і аварійні вимкнення електроенергії, що призводить до часткового призупинення роботи закладу, що спричиняє утворення ще більших черг. Більше того, постійні відключення електроенергії створюють додаткові труднощі в безперешкодному доступі до лікарів для маломобільних осіб, так як припиняє свою роботу ліфт.
  • Відсутнє належне сервісне обслуговування, зокрема: відсутній вільний доступ до питної води, вкрай незадовільний санітарно-технічний стан санвузлів та відсутність їх пристосування для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю. Брак штучного освітлення в коридорних приміщеннях, де військовослужбовці очікують своєї черги та заповнюють документи.

Також, під час особистого спілкування військовослужбовці скаржились на необхідність прибуття до обласного центру з різних населених пунктів з метою проходження військово-лікарської комісії без можливості її проходження за місцем свого проживання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал