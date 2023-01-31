На Львівщині в електричці чоловіки жорстоко побили пасажира

На Львівщині троє мешканців Закарпаття жорстоко побили одного з пасажирів, 38-річного жителя Золочівського району, вийшли на найближчій станції та втекли. Постраждалого госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, за даними правоохоронців, 26 січня близько 19:00 год. у тамбурі електропоїзда сполученням «Львів-Здолбунів» троє мешканців Закарпаття віком 27, 40 та 47 років під час конфлікту жорстоко побили 38-річного пасажира.

Пізніше чоловіки вийшли на найближчій станції та втекли. Потерпілого з важкими травмами голови було госпіталізовано.

До розшуку зловмисників були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі Львівського районного управління поліції № 1. Проведеними заходами правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападників та затримали їх в одному з сіл неподалік Львова. Молодший з них раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за крадіжки.

28 січня слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває. За рішенням суду підозрювані перебувають під вартою.