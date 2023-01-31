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На Бахмутському напрямку загинув захисник із Львівщини в якого п’ятеро дітей

Андрій Котенський

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У бою з російськими окупантами 27 січня загинув житель села Кізлів Золочівського району Львівщини, командир кулеметного відділення, сержант Олег Романюк, повідомляє Буська міська територіальна громада.

Воїн отримав смертельні поранення поблизу населеного пункту Миколаївка Бахмутського району Донецької області під час мінометного обстрілу.

Герой Олег Романюк із липня минулого року мужньо боронив українську землю від ворога. У захисника залишилися дружина та п’ятеро дітей.

Чин похорону за загиблим відбудеться у середу, 1 лютого. Прощання розпочнеться о 12.00 в його рідній домівці.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

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