МЗС закликало угорського посла зупинити антиукраїнську риторику Орбана

Міністерство закордонних справ у понеділок викликало посла Угорщини Іштвана Ійдярто, якому висловило протест у зв’язку з останніми висловлюваннями угорського прем’єра Віктора Орбана. Про це повідомляє Європейська правда.

«Угорському дипломату було наголошено, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам», – йдеться в повідомленні МЗС.

Також Будапешт закликали зупинити «цю негативну тенденцію» для того, щоб уникнути «непоправних наслідків» для двосторонніх відносин, і наголосили на готовності Києва до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

За словами Орбана, мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї “як про приз”. За його словами, росіяни вже досягли успіху в цьому, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею».

Він також сказав, що якщо українці перетнуть російський кордон із західною зброєю, «майбутнє буде настільки яскравим, що Заходу доведеться одягнути сонцезахисні окуляри».

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