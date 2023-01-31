Міноборони перевірить заяву HRW про використання Україною забороненої зброї

Україна взяла до відома Звіт міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (HRW) та запевнила, що виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання з заборони використання негуманних типів зброї. У той же час Україна нагадала, що російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, злочинів проти людяності та геноциду українського народу із широким використанням озброєння, що заборонене міжнародними конвенціями. Відповідну заяву МЗС поширило Міноборони України.

«Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст.51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення (Оттавська конвенція) та Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію (КНЗ) є важливими міжнародними інструментами із заборони такого негуманного типу зброї, як протипіхотні міни», – йдеться у відповіді МЗС на заяву Human Rights Watch.

Українська сторона також очікує, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля здійснюючи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Росії в міжнародне правове поле.

«Згідно з Оттавською конвенцією, Україна знищила вже 3 млн протипіхотних мін, зокрема запаси надзвичайно небезпечних мін ПОМ-3. Росія ж, напавши на Україну, використовувала і використовує увесь спектр заборонених мін, зокрема особливо небезпечні для цивільних міни ПОМ-3 «Медальйон».

Українська сторона завжди виявляла відкритість до взаємодії з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема лише минулого року було проведено низку зустрічей з представниками HRW.

Розраховуємо також, що HRW активно сприятиме Україні у справі консолідації міжнародних зусиль із надання допомоги нашій державі в сфері протимінної діяльності», – йдеться у заяві МЗС.

За даними Радіо Свобода, 31 січня правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну розслідувати випадки ймовірного застосування її збройними силами тисяч протипіхотних мін, розкиданих із застосуванням ракетних установок в Ізюмі та його околицях під час окупації цих територій російськими військами.

Правозахисники заявили, що документально зафіксували «численні випадки», коли ракети, що містили протипіхотні міни ПФМ, так звані «міни-метелики» або «міни-пелюстки», випускали по окупованих Росією територіях поблизу російських військових об’єктів.

Human Rights Watch також нагадала, що раніше оприлюднила три звіти, в яких задокументовано використання російськими військовими протипіхотних мін в Україні у 2022 році. У HRW наголосили, що російські військові постійно застосовують протипіхотні міни і скоїли «жахливі злочини по всій країні», але «це не виправдовує використання Україною забороненої зброї».

При цьому в HRW заявили, що звернулися в листопаді до Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ й Офісу президента України з низкою питань щодо використання протипіхотних мін ПФМ в Ізюмі та поблизу нього і пропонували зустрітися з представниками влади.

23 листопада, за даними правозахисників, Міністерство оборони України надало письмову відповідь, «у якій йдеться про те, що військові дотримуються своїх міжнародних зобов’язань, зокрема щодо заборони застосування будь-яких протипіхотних мін. Але не було надано відповіді на жодне з запитань стосовно використання мін ПФМ в Ізюмі та його околицях, зазначалося, що «інформація про типи зброї, які застосовує Україна… не підлягає коментарям до закінчення війни…».

Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група різко розкритикували правозахисну організацію Human Rights Watch за оприлюднену 31 січня доповідь, вказавши, що «глибоко обурені тим, що HRW фактично підтримує нашого ворога».

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