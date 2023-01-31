Львівщина попрощалась із капітаном 106 механізованого батальйону

В боях за Україну загинув капітан 106 механізованого батальйону 63 бригади ЗСУ, головний інженер Центрального РЕМ Богдан Калагурський. Загибель героя із Оброшино підтвердила ДНК-експертиза, повідомляє «Львівобленерго».

Останній бій нашого захисника проти російських окупантів відбувся ще у серпні 2022 року у селі Благодатне Миколаївської області. Після цього Богдан Калагурський значився серед тих, хто пропав без вісті. Днями тест ДНК підтвердив непоправне.

Богдан Калагурський був не лише справжнім професіоналом своєї справи, а й патріотом, який не словами, а ділами доводив свою любов до України. У 2015-2016 роках воював проти окупантів у зоні АТО, а від початку повномасштабної війни одразу приєднався до лав ЗСУ.

Богдан Калагурський народився 17 квітня 1978 року в селі Оброшине Пустомитівського району Львівської області. Після завершення Оброшинської середньої школи навчався у Національному університеті «Львівська політехніка» на електроенергетичному факультеті за спеціальністю: «Електротехнічні системи електроспоживання».

З квітня 2001 року почав працювати у «Львівобленерго». Пройшов всі кар’єрні сходинки від електромонтера ОВБ до заступника начальника служби охорони праці та головного інженера Центрального РЕМ.

Колеги згадують Богдана Калагурського як принципового, вимогливого, справедливого керівника, та водночас хорошу, добру людину, друга, на якого завжди можна покластися.

У цього залишилась дружина Галина і доньки Софія та Катерина.

Поховали Героя у вівторок, 31 січня, у рідному Оброшино.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.