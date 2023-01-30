ЗСУ вдарили по трьох пунктах управління окупантів

На 341 добу війни російські окупаційні війська в Україні продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках ворог навпаки обороняється. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 30 січня.

Російські окупанти протягом доби завдали чотири ракетних удари. Також здійснили більше десятка обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Очаків на Миколаївщині.

Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань не виявлено. На білоруських полігонах триває підготовка ворожих підрозділів.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Красний Хутір Чернігівської області; Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від вогню рашистів постраждали Синьківка і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Берестове та Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Ямполівка і Ямпіль на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під танковий, мінометний та артилерійський вогонь росіян потрапили Водяне, Красногорівка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Водяне, Богоявленка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від вогню артилерії РФ постраждали райони більше 40 населених пунктів. Серед них були Времівка Донецької області; Гуляйполе і Білогір’я Запорізької області; Добра Надія на Дніпропетровщині, а також Берислав, Львове, Іванівка, Антонівка, Херсон, Берегове та Велетенське Херсонської області. Є постраждалі серед мирних жителів.

«За наявною інформацією в школах населених пунктів Каховського району російські загарбники забороняють школярам навчатись онлайн за українською програмою. Місцеві викладачі відмовляються навчати дітей за російською програмою, через це окупанти погрожують примусово вивозити дітей на так зване “навчання” вглиб тимчасово зайнятої Херсонщини, а також до Росії та окупованого Криму», – кажуть у Генштабі.

Відомо, що в селі Таврійське Скадовського району Херсонської області в приміщені дитсадка окупанти розгорнули «польовий шпиталь», де лікують російських військовослужбовців. Він переповнений важкопораненими загарбниками.

Українська авіація протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та два склади боєприпасів окупантів.

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