Зеленський відвідав поранених бійців у Миколаєві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Миколаєві з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів. Про це президент повідомив у Telegram.

Так, під час робочої поїздки до Миколаївщини Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Політики відвідали поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.

«Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання», – написав президент.

Президент обговорив оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки ракетних і дронових атак окупантів.

Окрім того, розглянули стан енергетичної інфраструктури Миколаївщини, засоби її захисту й темпи відновлення. А також посадовці поспілкувалися про відбудову закладів освіти, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.