На Львівщині четвертий день шукають зниклого школяра із Бібрки. Оновлено

На Львівщини вже четверту добу тривають пошуки 13-річного Давида Кондратюка, який вийшов із дому ще в п’ятницю, 27 січня, та досі не повернувся, повідомляє Varta1.

ОНОВЛЕНО: хлопця знайшли на Сихові, з ним все гаразд.

Давидко проживає у місті Бібрці.

Прикмети: вік 13 років, ріст близько 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне.

Був одягнений у темну куртку, худі сірого кольору, джинси темно синього кольору, взуття чорного кольору.

Якщо хтось володіє інформацією стосовно зниклого хлопчика, прохання повідомити за контактним телефоном: 0972075421, або «102».

Також відомо, що дитину востаннє бачили із дорослим чоловіком, що на фото.

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