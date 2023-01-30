ОСТАННІ НОВИНИ

КНДР постачає Росії ракети, – Генсек НАТО

Анастасія Диняк

|

Генеральний секретар НАТО заявив, що Північна Корея підтримує Росію у війні проти Україні та передає РФ ракети, попри заперечення Москви і Пхеньяна. Про це пише Європейська правда.

Так, під час робочого візиту до Сеулу для обговорення партнерства між НАТО і Південною Кореєю представники країн також розглянули виклики, створені війною Росії проти України, а також спільні проблеми через Північну Корею, яка активізувала випробування балістичних ракет.

«Нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні – ракетами й снарядами, і це лише підкреслює, як усе взаємопов’язано», – наголосив Столтенберг.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал