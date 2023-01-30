КНДР постачає Росії ракети, – Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО заявив, що Північна Корея підтримує Росію у війні проти Україні та передає РФ ракети, попри заперечення Москви і Пхеньяна. Про це пише Європейська правда.

Так, під час робочого візиту до Сеулу для обговорення партнерства між НАТО і Південною Кореєю представники країн також розглянули виклики, створені війною Росії проти України, а також спільні проблеми через Північну Корею, яка активізувала випробування балістичних ракет.

«Нам також відомо, що Північна Корея надає військову допомогу Росії у війні – ракетами й снарядами, і це лише підкреслює, як усе взаємопов’язано», – наголосив Столтенберг.