У Львові лікують постраждалого від ракетного удару підлітка з Харківщини

Хлопця, якому уламком російської ракети пробило череп, лікують у Першому медичному об’єднанні Львова. Адже сім’я вирішила залишатись в Україні. З дитиною досі працюють опікові хірурги, і днями хлопчик отримав ще одну ін’єкцію, яка допомагає лікувати рубці на обличчі.

Трагедія трапилася наприкінці червня у селі Грушуваха, що на Харківщині. Хлопчик був удома, коли на нього обвалилася стеля внаслідок влучення ракети в житловий будинок. З-під завалів дитину витягнув тато з допомогою рятувальників. Найбільше постраждала голова хлопчика: у черепі була дірка, розміром 8 см.

«Дев’ять днів коми та кілька тижнів у реанімації Харкова. Потім – Львів. Дитину до Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ доправили у вкрай важкому стані. Та після того, як його вдалося стабілізувати, наші дитячі нейрохірурги виконали складну операцію із закриття великого дефекту черепа. Для цього разом із американськими колегами виготовили спеціальну пластину, що ідеально відповідає кістковим структурам та розміру сформованого утвору. Водночас, за Стаса взялися наші опікові хірурги, щоби прибрати масивні шрами на обличчі дитини: носі, переніссі та біля верхньої губи. Бо якщо зволікати, рубці могли остаточно сформуватися і м’язи на обличчі частково втратили б свою функціональність. Тобто дитина не могла би ними рухати, особливо верхньою губою», – пояснюють львівські медики.

Відтак, щомісяця лікарі вводили хлопчику гормональні ін’єкції. Це один з методів, який використовують для ефективного консервативного лікування рубців: вони розм’якшують їх, зберігаючи при цьому функціональність м’язів та естетичний вигляд обличчя. Таких ін’єкцій Стасу ввели уже три. З ліками та розхідними матеріалами хірургам допомогла благодійна організація Smart medical aid.

Наразі Стас отримав останній укол, тож попереду – перерва в рік. Опікові хірурги за цей час спостерігатимуть за станом хлопчика. Якщо буде позитивна динаміка, то він отримає ще один курс ін’єкцій, як ні – то лікарі вдадуться до пластичних операцій.

Для родини Стаса важливо, що сина лікують вдома, в Україні. Unbroken Ukraine: рятуємо, протезуємо та реабілітуємо українців в Україні. Лікування та реабілітація Стаса відбувається в межах UNBROKEN Ukraine – Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ на базі Першого медоб’єднання Львова. Адже мета лікарів – рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні.

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