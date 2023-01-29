ОСТАННІ НОВИНИ

У Києво-Могилянській академії заборонили російську мову

Анастасія Диняк

|

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» заборонили вживати російську мову. Президент університету Сергій Квіт заявив, що жодних покарань за вживання російської не буде. Про це повідомляє ВВС News Україна.

Зазначається, що навчання і захисту робіт російською в університеті і так ніколи не було, адже робочими мовами є лише українська та англійська. Усі роки після відновлення Могилянки» на початку 90-х років вживання російської мови тут не толерувалось, проте формальної заборони раніше не існувало.

Тепер тут заборонили і спілкування між собою російською мовою. Як зазначили в університеті, це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів і адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня на академічній конференції університету, розповів голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

НаУКМА вважається одним з найпрестижніших українських університетів. Усі роки незалежності вона мала досить прогресивні та опозиційні настрої, вона одна з перших підтримувала масові протести у 2004 та 2013-2014 роках.

За словами президента НаУКМА Сергія Квіта, жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

«Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб “Могилянка” повністю була україномовним університетом», –  зазначив пан Квіт.

За його прогнозами, таке рішення вплине на ситуацію з російською в університеті.

«Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова», – сказав президент НаУКМА. А також англійська, як друга робоча.

При цьому у “Могилянці” відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.

«Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті ж самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони дійсно унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською чи англійською», – зазначив Сергій Квіт.

Також він наголосив, що використання російськомовних джерел абсолютно прийнятно для вивчення сучасних процесів у Росії та її політики. У статті 10 Конституції записано, що в Україні «гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».

Тому, як каже Квіт, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть. На питання, чи готовий університет до судових позовів щодо мови і нових правил, Квіт відповідає просто: «До всього готові».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал