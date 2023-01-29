У Києво-Могилянській академії заборонили російську мову

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» заборонили вживати російську мову. Президент університету Сергій Квіт заявив, що жодних покарань за вживання російської не буде. Про це повідомляє ВВС News Україна.

Зазначається, що навчання і захисту робіт російською в університеті і так ніколи не було, адже робочими мовами є лише українська та англійська. Усі роки після відновлення Могилянки» на початку 90-х років вживання російської мови тут не толерувалось, проте формальної заборони раніше не існувало.

Тепер тут заборонили і спілкування між собою російською мовою. Як зазначили в університеті, це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів і адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили 27 січня на академічній конференції університету, розповів голова наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

НаУКМА вважається одним з найпрестижніших українських університетів. Усі роки незалежності вона мала досить прогресивні та опозиційні настрої, вона одна з перших підтримувала масові протести у 2004 та 2013-2014 роках.

За словами президента НаУКМА Сергія Квіта, жодних покарань за вживання російської не буде і ніхто не буде спеціально відстежувати мову спілкування людей між собою.

«Це питання не покарання, а культурних змін. Сенс не в покаранні, а в тому, щоб змінювати нашу внутрішню корпоративну культуру. Ніхто не буде підслуховувати студентів, але внутрішня громадська думка буде такою, що це буде сприяти тому, щоб “Могилянка” повністю була україномовним університетом», – зазначив пан Квіт.

За його прогнозами, таке рішення вплине на ситуацію з російською в університеті.

«Ми будемо звертати увагу на мовне питання, будемо робити соціальну рекламу. Академічна конференція проголосувала одностайно, бо вважали це проблемою. Ми вважаємо, що в нашому університеті має звучати українська мова», – сказав президент НаУКМА. А також англійська, як друга робоча.

При цьому у “Могилянці” відділили норму про заборону російської від освітнього процесу та наукових досліджень. Тобто, якщо є потреба у використанні унікальних російськомовних наукових джерел у роботах, їх можна використовувати.

«Ми бачимо, що є проблеми у вищій освіті України, коли викладачі читають курси по 25 років, використовуючи ті ж самі радянські джерела. Це неприйнятно. Якщо вони дійсно унікальні, то можна використовувати, якщо немає аналогів українською чи англійською», – зазначив Сергій Квіт.

Також він наголосив, що використання російськомовних джерел абсолютно прийнятно для вивчення сучасних процесів у Росії та її політики. У статті 10 Конституції записано, що в Україні «гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України».

Тому, як каже Квіт, за використання у спілкуванні російської студентів не каратимуть. На питання, чи готовий університет до судових позовів щодо мови і нових правил, Квіт відповідає просто: «До всього готові».

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