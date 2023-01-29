Топ-посадовець НАТО закликав країн-членів перейти до «воєнної економіки»

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що країни-члени Альянсу повинні перейти до «воєнної економіки», щоб задовольнити потреби України на тлі повномасштабного російського вторгнення. Таку думку Бауер висловив в інтерв’ю португальському телеканалу RTP, повідомляє Європейська правда.

«Нам потрібно збільшувати виробництво оборонної промисловості, і про це вже все більше і більше говорять на державному рівні. Це може означати пріоритетність певної сировини, певних виробничих потужностей, необхідних для оборонної промисловості, а не для цивільної. Ці пріоритети слід обговорювати, зокрема, щодо воєнної економіки в мирний час», – сказав він.

Топпосадовець НАТО зазначив, що протягом останньої чверті століття світова економіка працювала за принципом «час від часу», але значні матеріально-технічні втрати під час війни Росії проти України виявили слабкість такого підходу.

«Обидві сторони витрачають багато боєприпасів і руйнівних матеріалів: танків і авіації. Обидві сторони повинні купувати багато сировини та боєприпасів, щоб продовжувати воювати. Проблема для обох полягає в тому, що оборонна промисловість як на Заході, так і в Росії потребує збільшення обсягів виробництва», – стверджує Бауер.

За його словами, втілення переходу на «воєнну економіку» вимагатиме зміни настроїв населення країн НАТО, яку він охарактеризував як «складну».

«Ми повинні зробити так, щоб росіяни не виграли війну в Україні. Якщо вони це зроблять, ми матимемо набагато більшу проблему під кутом зору грошей і оборони: росіяни будуть на наших кордонах», – попередив голова Військового комітету НАТО.

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