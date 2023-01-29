Росіяни обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

29 січня російські війська знову відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона. Внаслідок обстрілу в місті є загиблі та поранені. Про це йдеться в Телеграмі Херсонської ОВА.

«Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих», – йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію про наслідки обстрілів обіцяють оприлюднити згодом.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що під обстріл російських військових потрапила лікарня.

«Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра», – йдеться в повідомленні.

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