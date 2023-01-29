росія вивела у Чорне море три носії з 20 ракетами «Калібр»

Станом на 29 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед яких є 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає близько 20 ракет. Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.