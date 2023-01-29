Помер поет Дмитро Павличко

На 94-му році життя помер відомий український поет, громадсько-політичний діяч, Герой України Дмитро Павличко. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook.

«Сьогодні ввечері помер Дмитро Павличко. Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника», – йдеться в повідомленні.

Дмитро Павличко народився 28 вересня 1929 року на Франківщині. У 1945-1946 роках був ув’язнений за справою щодо звинувачення в належності до УПА. Пізніше він був одним із організаторів Народного руху України, Демократичної партії України, перший голова Товариства української мови імені Т. Г. Шевченка. Він також є одним з авторів Декларації про державний суверенітет України.

У 1990-1994, 1998-1999, а також у 2005-2006 роках був народним депутатом. У 1995-1998 роках був послом України у Словаччині, а в 1999-2002 роках – послом України в Польщі.

Поета нагородили званням Героя України, орденом князя Ярослава Мудрого IV, V ступеня, орденом «За заслуги» III ступеня, орденом Свободи. Також Павличко був лавреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

Його перша збірка поезій «Любов і ненависть» вийшла у 1953 році. Серед популярних популярних творів Дмитра Павличка: «Два кольори», «Коли ми йшли удвох з тобою», «Я стужився, мила, за тобою…», «Наш прапор» та багато інших.

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