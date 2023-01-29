На війні загинув 19-річний захисник з Львівщини Тарас Довгун 

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 19-річний Тарас Довгун з Львівщини. Про це повідомили в Facebook Лапаївського ліцею, де навчався захисник.

Загиблому захисникові було лише 19 років.

«Страшна звістка сколихнула Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи! Захищаючи рідну Україну, віддав своє життя наш дуже хороший учень, прекрасна і добра людина, Довгун Тарас. А було йому всього лише 19», – так згадують про хлопця у ліцеї.

Нагадаємо, 30 січня у Львові відбудеться прощання із Віталієм Свінціцьким, депутатом міської ради минулого скликання, учасником антитерористичної операції з 2014 року, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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