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2023 обовʼязково буде роком нашої перемоги, – Зеленський

Анастасія Диняк

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У неділю, 29 січня, президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача і заявив, що впевнений у перемозі України у війні в 2023 році. Про це він повідомив у Телеграмі.

Зеленський повідомив, що під час засідання заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема на Донецькому напрямку та на півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період.  

Також обговорили питання забезпечення ключових потреб сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

На сайті офісу президента зазначили, що також на засіданні приділили увагу виробництву, постачанню та ремонту озброєння, військової техніки й боєприпасів для потреб сил оборони України. Крім того, члени Ставки розглянули питання вдосконалення системи індивідуальної та колективної підготовки особового складу підрозділів.

«2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги! Слава Україні!», – підсумував Зеленський у Телеграмі.

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