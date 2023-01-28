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Українські паралімпійці вже мають 17 медалей на ЧС з лижних гонок та біатлону

Ольга Денисяка

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Українські паралімпійці посідають друге місце на чемпіонаті світу з лижних гонок та біатлону, що триває у шведському Естерсунді. У нашої збірної вже 17 медалей (4 золоті, 5 срібних та 8 бронзових), передає Укрінформ.

Попереду лише команда Німеччини (19 нагород), на третьому місці –  збірна Канади (9 медалей).

Наші чемпіони:

біатлон – середня дистанція: Тарас Радь (клас сидячи), Олександр Казік (спортсмени з порушеннями зору, гайд Сергій Кучерявий), Людмила Ляшенко (клас стоячи).

біатлон – спринт, 7,5 км: Олександр Казік (порушення зору, гайд Сергій Кучерявий).

Змагання парачемпіонату світу з лижних гонок та біатлону триватимуть до 29 січня. В них беруть участь спортсменів з 19-ти країн світу.

Команду України представляють 24 паралімпійці.

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