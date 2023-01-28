Україна виграла медальний залік чемпіонату світу-2023 з парабіатлону

Збірна України завоювала 15 нагород на чемпіонаті світу-2023 з парабіатлону, а найтитулованішим спортсменом турніру став Олександр Казік. Про це повідомляє Суспільне.

У межах чемпіонату світу-2023 з парабіатлону та лижних перегонів, що триває у шведському Естерсунді, завершилися змагання біатлонної програми. Останній комплект нагород розіграли в індивідуальних гонках на 12.5 км. Традиційно учасники змагалися в трьох класах: сидячи, стоячи та серед спортсменів із порушенням зору.

До завершального дня біатлонного турніру Україна підходила з десятьма медалями й наприкінці цієї частини чемпіонату додала до свого доробку ще п’ять. Таким чином українська команда завершила мундіаль з 15 нагородами та очолила медальний залік.

Єдине «золото» фінального дня приніс паралімпійський чемпіон Олександр Казік, який переміг у змаганнях серед спортсменів із порушенням зору разом із гайдом Сергієм Кучерявим. Він єдиний представник української команди, який переміг у всіх трьох біатлонних гонках на цьому чемпіонаті. З двома хибами Казік фінішував з часом 34:30.5 хвилини. На 1:14 хвилини він випередив француза Антоні Шалансона й на трохи більше трьох – іншого українця Максима Мурашковського, який уперше на цьому турнірі піднявся на п’єдестал.

У класі стоячи друге поспіль «срібло» завоював Григорій Вовчинський. За бездоганної стрільби він дійшов фінішу другим із часом 33:29.6, на 1:12 хвилини поступившись канадцю Маркові Арендзу. Третю позицію посів француз Бенжамен Дав’є.

Одразу дві українки піднялися на подіум у жіночих змаганнях стоячи. «Срібло» виборола Богдана Конашук, яка не закрила одну мішень, а «бронзу» – Людмила Ляшенко, яка мала три хиби. Конашук усього на 25 секунд поступилася переможниці, канадці Наталі Вілкі, показавши час 38:36.9 хвилини.

Медалі України на ЧС-2023 з парабіатлону та лижних перегонів:

Біатлон

«Золото»: Олександр Казік (спринт + індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – із порушенням зору), Тарас Радь (індивідуальна гонка, 10 км – сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, 10 км – стоячи)

«Срібло»: Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – стоячи), Богдана Конашук (індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – стоячи), Оксана Шишкова (індивідуальна гонка, 10 км – із порушенням зору)

«Бронза»: Сергій Романюк (спринт + індивідуальна гонка, 10 км – стоячи), Богдана Конашук (спринт – стоячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, 12.5 км – стоячи), Максим Мурашковський (індивідуальна гонка, 12.5 км – із порушенням зору)

Лижні перегони

«Срібло»: Тарас Радь (спринт – сидячи), Григорій Вовчинський (спринт – стоячи)

«Бронза»: Павло Баль (18 км – сидячи), Григорій Вовчинський (18 км – стоячи), Оксана Шишкова (18 км – із порушенням зору), Назар Шевчик (спринт – стоячи), Олександр Казік (спринт – із порушенням зору)

Медальний залік ЧС-2023. Біатлон:

1. Україна – 5+5+5 (15)

2. Канада – 5+2+2 (9)

3. Німеччина – 4+6+5 (15)

4. США – 4+2+0 (6)

5. Швеція – 0+1+1 (2)

6. Франція – 0+1+1 (2)

7. Велика Британія – 0+1+0 (1)

8. Казахстан – 0+0+2 (2)

9. Австрія – 0+0+1 (1)

10. Південна Корея – 0+0+1 (1)

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