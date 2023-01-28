У Львові патрульні разом з медиками врятували життя підлітка

Львівські патрульні разом з медиками повернули до життя 14-річного хлопця. Про це йдеться у Facebook Патрульної поліції Львівщини.

Нещодавно, під час денної зміни, до екіпажу на площі Адама Міцкевича, підійшов схвильований чоловік і попросив допомоги. Він розповів, що вдома у Сихівському районі, у нього помирає 14-річний син і йому терміново треба додому.

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Патрульні негайно разом з чоловіком на червоних та синіх проблискових маячках і з сиреною поїхали на вулицю Тернопільську. Під під’їздом стояла швидка допомога. Поліцейські вирішили теж піднятися до квартири чоловіка. Там медики робили серцево-легеневу реанімацію хлопцеві.

«Патрульні одразу прийшли їм на допомогу і теж почали по черзі робити компресію грудної клітки підлітка. Спільними зусиллями із медиками хлопця вдалося повернути до життя. Поліцейські допомогли знести його до карети швидкої», – розповіли в патрульній поліції.

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