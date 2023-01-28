У Львові двоє чоловіків отримали опіки після вибухів акумуляторів в квартирах

Через вибух акумуляторів у квартирах до Опікового центру Лікарні Святого Луки госпіталізували уже двох пацієнтів з важкими опіками тіла. Медикам довелось пересаджувати їм шкіру. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

37-річний Андрій проживав із дружиною та дитиною у львівській багатоповерхівці. Через інтернет придбав гібридну систему з інвертором та літієвими акумуляторами від електромобіля. Наступного дня планував купити й вогнегасник. Та не встиг. Серед ночі чоловік прокинувся від шуму у сусідній кімнаті, де заряджав акумулятор. Чоловік підійшов до системи та побачив: акумулятор – закипів. Ще мить – і пролунав вибух.

«Андрій намагався погасити полум‘я власноруч. Та коли зрозумів, що сам не впорається, накинув покривало на дружину й дитину та вивів їх з помешкання. І поки очікував на приїзд пожежників, намагався відкрити воду із шлангів бойлера, щоб бодай трохи пригасити вогонь у квартирі. У результаті – отримав 15% опіків тіла: обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, стоп», – повідомили медики.

Щоби пролікувати найглибші рани, лікарям довелось висікти ділянку найважчих уражень шкірних покривів. Одномоментно частину здорової шкіри зі стегна пацієнта вони пересадили на стопи та кисті рук.

Це поширена в усьому світі методика, яка дає змогу в рази пришвидшити процес одужання та реабілітації після травми. Спеціалісти Опікового центру використовують таку лиш віднедавна. Відтак, на третій після пересадки день, Андрія готують до виписки.

Другий пацієнт – 30-річний Роман, також мешканець львівської багатоповерхівки. Через постійні вимкнення електроенергії декілька місяців тому вирішив облаштувати у помешканні альтернативне джерело світла. За порадою знайомих, чоловік придбав зарядний пристрій з інвертором та акумуляторами від електромобіля.

«Підключив систему, перевірив та пішов спати. І вже за декілька годин прокинувся від шуму в кімнаті, де стояли акумулятори. Підійшов до пристроїв та побачив, що один з них – закипів. Ще мить – і ударною хвилею чоловіка відкинуло на балкон. Довкола все загорілось.

Роман вибіг з палаючої квартири та побіг за вогнегасником. А як повернувся – пролунав ще один вибух. Це – другий акумулятор. Внаслідок пожежі квартира площею 70 м2 вигоріла вщент. Роман та його дружина заледве вибратися з палаючої квартири», – йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав близько 20% опіків тіла. Його руки, ноги та спина були уражені полум’ям. На руках та стопах – глибокі рани. Висновок лікарів: потрібна пересадка шкіри.

Пацієнта знеболили і наступного дня – одномоментно висікли травмований шкірний покрив, а з ділянки стегна взяли здорову шкіру, яку пересадили на спину, руки та ноги.

На п’ятий день після операції медики зробили перев’язку та переконались: усе – гаразд, шкіра – прижилась. І на десятий день чоловік поїхав до родичів, де тепер тимчасово проживатиме з дружиною.

«Наші пацієнти шкодують, що спокусились на популярний тренд з облаштуванням системи альтернативного електроживлення. Та закликають інших – за жодних обставин не купувати автомобільні акумулятори та не встановлювати їх у своїх помешканнях», – додали медики.

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