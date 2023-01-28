ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє чоловіків отримали опіки після вибухів акумуляторів в квартирах

Ольга Денисяка

|

Через вибух акумуляторів у квартирах до Опікового центру Лікарні Святого Луки госпіталізували уже двох пацієнтів з важкими опіками тіла. Медикам довелось пересаджувати їм шкіру. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

37-річний Андрій проживав із дружиною та дитиною у львівській багатоповерхівці. Через інтернет придбав гібридну систему з інвертором та літієвими акумуляторами від електромобіля. Наступного дня планував купити й вогнегасник. Та не встиг. Серед ночі чоловік прокинувся від шуму у сусідній кімнаті, де заряджав акумулятор. Чоловік підійшов до системи та побачив: акумулятор – закипів. Ще мить – і пролунав вибух.   

«Андрій намагався погасити полум‘я власноруч. Та коли зрозумів, що сам не впорається, накинув покривало на дружину й дитину та вивів їх з помешкання. І поки очікував на приїзд пожежників, намагався відкрити воду із шлангів бойлера, щоб бодай трохи пригасити вогонь у квартирі. У результаті – отримав 15% опіків тіла: обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, стоп», – повідомили медики.

Щоби пролікувати найглибші рани, лікарям довелось висікти ділянку найважчих уражень шкірних покривів. Одномоментно частину здорової шкіри зі стегна пацієнта вони пересадили на стопи та кисті рук.  

Це поширена в усьому світі методика, яка дає змогу в рази пришвидшити процес одужання та реабілітації після травми. Спеціалісти Опікового центру використовують таку лиш віднедавна. Відтак, на третій після пересадки день, Андрія готують до виписки.

Другий пацієнт – 30-річний Роман, також мешканець львівської багатоповерхівки. Через постійні вимкнення електроенергії декілька місяців тому вирішив облаштувати у помешканні альтернативне джерело світла. За порадою знайомих, чоловік придбав зарядний пристрій з інвертором та акумуляторами від електромобіля.   

«Підключив систему, перевірив та пішов спати. І вже за декілька годин прокинувся від шуму в кімнаті, де стояли акумулятори. Підійшов до пристроїв та побачив, що один з них – закипів. Ще мить – і ударною хвилею чоловіка відкинуло на балкон. Довкола все загорілось.   

Роман вибіг з палаючої квартири та побіг за вогнегасником. А як повернувся – пролунав ще один вибух. Це – другий акумулятор. Внаслідок пожежі квартира площею 70 м2 вигоріла вщент. Роман та його дружина заледве вибратися з палаючої квартири», – йдеться в повідомленні. 

Чоловік отримав близько 20% опіків тіла. Його руки, ноги та спина були уражені полум’ям. На руках та стопах – глибокі рани. Висновок лікарів: потрібна пересадка шкіри.  

Пацієнта знеболили і наступного дня – одномоментно висікли травмований шкірний покрив, а з ділянки стегна взяли здорову шкіру, яку пересадили на спину, руки та ноги.    

На п’ятий день після операції медики зробили перев’язку та переконались: усе – гаразд, шкіра – прижилась. І на десятий день чоловік поїхав до родичів, де тепер тимчасово проживатиме з дружиною.  

«Наші пацієнти шкодують, що спокусились на популярний тренд з облаштуванням системи альтернативного електроживлення. Та закликають інших – за жодних обставин не купувати автомобільні акумулятори та не встановлювати їх у своїх помешканнях», – додали медики.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир'...

Озера розбрату
Наталя ДУЛЯБА
Озера розбрату

У Львові розгорівся скандал довкола чистки озер у Снопківському парку. Місцеві мешканці скаржаться на утворення суцільни...

Ганс із побратимами нищить російських окупантів
Олександр КІНДСФАТЕР
Ганс із побратимами нищить російських окупантів

23-річний командир артилерійського підрозділу 152-мм гаубиць Д-20 із позивним Ганс належить до когорти офіцерів нового п...

Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де можна поколядувати. Анонс січневих концертів у Львові

У Львові впродовж місяця заплановано багато цікавих подій на різдвяну тематику. Про це повідомляють організатори подій у...

всі статті
Львівський портал