РФ вдарила по Костянтинівці: троє загиблих

Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці на Донеччині вранці 28 січня. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Кириленко повідомив, що росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці – допомагають людям та документують черговий злочин російських окупантів.

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