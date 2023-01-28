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Прикордонники затримали порушника, який вдавав з себе жінку

Ольга Денисяка

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27 січня на кордоні з Угорщиною затримали порушника, який намагався незаконно перетнути кордон і вдавав з себе жінку. Про це йдеться у Facebook Західного регіонального  управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники відділу «Вилок» зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску. Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку, проте, зрештою зізнався в обмані.   

Чоловіки намагалися незаконно покинути територію країни, щоб уникнути мобілізації. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду. 

 

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Фото: ДПСУ

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