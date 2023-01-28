Під час теракту в Ізраїлі загинула українка

27 січня внаслідок теракту в Єрусалимі загинула громадянка України. Про це йдеться у Facebook посольства України в Ізраїлі.

«Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та молимося за повне одужання поранених», – повідомило посольство.

Як пише Українська правда, ввечері в п’ятницю озброєний чоловік відкрив вогонь по людях біля синагоги в єрусалимському кварталі Неве Яаков. Поліція назвала подію терактом.

Унаслідок нападу загинуло щонайменше семеро людей, ще 10 поранено. За даними поліції, нападник – 21-річний палестинець, який проживав у таборі біженців у східному Єрусалимі. Нападник спробував утекти, але його застрелив поліцейський патруль.

Вже у суботу 28 січня в Ізраїлі сталася нова стрілянина – 13 літній палестинський підліток, поранені двоє людей, батько й син. Нападник у лікарні.

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