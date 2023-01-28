Олександр Тіщенко: «Вручення повісток в громадських місцях не суперечить закону»

Головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко про вручення повісток у громадських місцях та на блокпостах:

«Останнім часом у суспільстві та в мережі Інтернет інтенсивно поширюються наративи щодо незаконності вручення повісток військовозобов’язаним у громадських місцях та на блокпостах.

І наголос ставлять саме на етапі вручення повісток. Проте, багато громадян чомусь забувають, що, окрім прав, у них є ще й обов’язки. І одним з найважливіших конституційних обов’язків громадян є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст.65 Конституції України, ч.1 ст.1 Закону України «Про

мобілізацію та мобілізаційну підготовку», ст.17 Закону України «Про оборону»).

У нашій країні триває війна. Триває і мобілізація. І військовий обов’язок включає, серед іншого, дотримання правил військового обліку.

Що це означає?

Це означає, що з дня оголошення мобілізації громадяни України зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування усіх відомостей (ст.17 Закону України «Про оборону» ч.3 ст.22 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку»).

Крім того, кожен громадянин зобов’язаний повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти чи місця роботи органи, де вони перебувають на військовому обліку (п.1 Правил військового обліку

призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затв. Постановою Кабінету Міністрів

№1487 від 30.12.2022 р., ч.11 ст.38 Закону України «Про військовий обов’язок та

військову служу», п.3.2. Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затв. Наказом Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 р).

Наприклад, якщо у когось народилось троє дітей, відбулись зміни зі станом здоров’ям, чи змінилась адреса – про це повинні знати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Це необхідно для того, щоб у ТЦК та СП була актуальна картина щодо мобілізаційного ресурсу.

Та, на жаль, досить багато військовозобов’язаних нехтують своїми обов’язками, що суттєво ускладнює мобілізацію та призводить до

відсутності необхідної та актуальної інформації.

Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів по врученню повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях.

Це робиться, насамперед, для того, аби з’ясувати актуальність наявної інформації, визначити дійсну кількість придатних до військової служби під час мобілізації громадян. У таких заходах не було би необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України.

При цьому, вручення повісток в громадських місцях, поза всякими сумнівами, не суперечить законодавству України, а гарантії дотримання конституційних прав громадян на судове оскарження будь-яких незаконних рішень або дій органів влади забезпечені Конституцією України та здійсненням судочинства під час воєнного стану».

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