На виборах президента Чехії переміг проукраїнський кандидат Петр Павел

На виборах президента у Чехії переміг генерал армії у відставці Петр Павел. У другому турі він змагався проти колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Про це повідомляє hromadske.

За підрахунком 90% голосів Петр Павел набрав понад 57% голосів, його конкурент отримав 42,9%. За даними ЗМІ, явка виборців у другому турі досягла рекордного рівня — близько 70%.

Генерал у відставці Петр Павел йшов на вибори із девізом «порядок і стабільність». Він отримав потужну підтримку з боку претендентів на посаду президента, які провалилися у першому турі виборів.

Окрім того, Павела підтримав прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та лідери інших партій правлячої коаліції. Фіала вже привітав Павела із перемогою.

«Переміг громадянський кандидат. Цінності, які він представляв, перемогли. Це надзвичайно важлива новина в ці міжнародно та економічно складні часи», — пише Фіала.

Петр Павел позиціюється як категорично прозахідний кандидат, який підтримує допомогу Україні.

Павел став четвертим президентом Чеської Республіки. До 2013 року президент обирався обома палатами парламенту Чехії. Тож для перемоги кандидату в президенти було необхідно заручитися підтримкою більшості в обох палатах. Чинний президент Чехії Мілош Земан обійняв цю посаду у 2013 році, переобравшись знову у 2018-му.

Президент Чехії має здебільшого має церемоніальні повноваження, оскільки повсякденні справи виконавчої влади покладено на прем’єр-міністра. Однак президент несе відповідальність за призначення прем’єр-міністра, міністрів Кабінету міністрів, членів правління Нацбанку Чехії та призначення суддів до Конституційного суду тощо.

Що відомо про нового Петра Павела?

Петр Павел здобув освіту у Військовому коледжі сухопутних військ у Вишкові за фахом «розвідка». Після цього навчався у Військовій академії у Брно, у Вашингтоні, у Штабному коледжі у Камберлі, а також у Лондоні, де здобув ступінь магістра у галузі міжнародних відносин.

У військах Павел займався розвідкою, його підрозділ брав участь у миротворчій місії UNPROFOR. Обіймав низку керівних посад, зокрема до 2015 року начальником Генерального штабу армії Чеської Республіки. З 2015-го по 2018 року обіймав посаду голови Військового комітету НАТО.

У листопаді 2018-го пішов у відставку з армії. У червні 2022 року Павел оголосив про намір балотуватися на президентських виборах у Чехії.

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