ISW повідомив ймовірні напрямки нового наступу росіян

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Про це повідомляє Українська правда.

Інсайдери Кремля повідомили агентству Bloomberg, що президент Росії Володимир Путін готує новий наступ (аби повернути ініціативу на полі бою), який може розпочатися вже в лютому або березні 2023 року.

Як зазначають військові експерти, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу в Луганській області.

Крім того, Росія передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.

Це, на думку аналітиків, свідчить про те, що запланований російський наступ, про який йдеться, найімовірніше, спрямований на Луганську область, хоча він також може відбутися у районі Вугледара на заході від Донецька.

У ISW вважають вкрай малоймовірним, що цей новий наступ буде спрямований на північ України з боку Білорусі.

У звіті вказують і на те, що Кремль підтвердив, що Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у війні РФ в Україні.

За попередньою оцінкою ISW, ці превентивні президентські помилування можуть сприяти подальшому вербуванню в колоніях і, ймовірно, дають ПВК “Вагнер” можливість діяти більш безкарно на полі бою.

Аналітики також зазначають, що розслідування російського опозиційного видання підтвердило, що російська влада депортує дітей з окупованої Херсонської області до окупованого Криму.

Йдеться у звіті інституту і про те, що російські офіційні особи заперечили звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про вибухи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 26 січня.

Російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення фронтових подій мілблогерами, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні можливого нового наступу.

Воно, припускають аналітики, можливо, також намагається відновити свої попередні невдалі спроби цензури, спрямовані на спільноту критично налаштованих військових блогерів.

На думку експертів, зусилля Міністерства оборони Росії обмежити доступ військових блогерів до армії не зупинить всю критику цих блогерів в Інтернеті.

«Тактика МО РФ щодо придушення інформації з фронту створить вакуум в інформаційному просторі, який заповнять пов’язані з “Вагнером” військові блогери, що неприязнь до МО РФ. Використання Росією нетрадиційних військових формувань також підірве ефективність регулювання», – підсумовують у звіті інституту.

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