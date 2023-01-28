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До 24 лютого Росія готується до нової хвилі наступу, - секретар РНБО

Ольга Денисяка

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Росія готується до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив Радіо Свобода.

«Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з «совка», і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити», – сказав Данілов.

За його словами, перш за все у загарбників «є завдання» щодо Донецької та Луганської областей «для того, щоб вони повністю вийшли на кордони».

Крім того, як повідомив секретар РНБО, російські військові вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізьму напрямку.

«І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу», – сказав він.

При цьому секретар РНБО заявив, що в Росії вже розуміють, що їхні шанси виграти війну проти України «дорівнюють нулю».

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що Росія готує новий наступ. За словами джерел видання, близьких до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

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