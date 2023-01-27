Росіяни обстріляли Часів Яр: двоє загиблих

Зранку 27 січня двоє людей загинули та ще п’ять були поранені внаслідок обстрілу міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Телеграмі.

«2 людини загинули і щонайменше 5 поранено під час російського обстрілу міста Часів Яр.

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад 1,5 години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки», – йдеться в повідомленні.

Кириленко також повідомив, що росіяни обстріляли Авдіївку, Торецьк, Олександропіль та Богоявленку. По Авдіївці окупанти били з артилерії та «Градів». Олександропіль та Богоявленку окупанти обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів наразі уточнюється.

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