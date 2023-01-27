РФ має проблеми з командирським складом, - розвідка

росія має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. У передових підрозділах окупаційних військ не вистачає приблизно 40 відсотків молодших командирів. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, передає пресслужба розвідки.

За словами представника воєнної розвідки України, нестача спостерігається зокрема в ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

«російська федерація продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети – повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає», – сказав Андрій Черняк.

Саме тому мобілізованих росіян часто відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Вони можуть мати якісь незначні тактичні успіхи, але гинуть сотнями, і на їхнє місце присилають нове «гарматне м’ясо», уточнив представник воєнної розвідки України.

Також, за його словами, проблеми з керівництвом в російській армії є і на вищих рівнях.

«Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися», – підсумував Андрій Черняк.

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