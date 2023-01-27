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РФ готує спецоперації з дискредитації Малюка, Резнікова та Єрмака, - розвідка

Ольга Денисяка

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російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Розвідка повідомляє, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва. 

Зокрема, за даними ГУР, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо.

«Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ. Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів. Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції», – додали в розвідці.

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