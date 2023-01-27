Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи. Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з даними, в Україну було доставлено неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.

У планах передачі в майбутньому – 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

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