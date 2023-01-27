На війні загинув захисник з Борислава Олександр Шишкін

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув захисник з Борислава на Львівщині 47-річний Олександр Шишків. Про це повідомили в Бориславській міській раді.

У міськраді повідомили, що Герой загинув поблизу села Торецьке на Донеччині.

Олександр проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. На захист країни став з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Завтра йому мало б виповнитися 47… Та замість вітати сина з днем народження, мама оплакує сумну звістку, яку принесла жорстока війна. Він став взірцем справжнього патріотизму, відваги, самопожертви заради Батьківщини. Низький уклін та щирі співчуття рідним і близьким. Нехай пам’ять про нашого Захисника живе вічно», – повідомили в міськраді.

Інформацію про зустріч обіцяють повідомити згодом.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.