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На війні загинув захисник з Борислава Олександр Шишкін

Ольга Денисяка

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Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув захисник з Борислава на Львівщині 47-річний Олександр Шишків. Про це повідомили в Бориславській міській раді.

У міськраді повідомили, що Герой загинув поблизу села Торецьке на Донеччині.

Олександр проходив службу у десантно-штурмовій бригаді. На захист країни став з перших днів повномасштабного вторгнення.  

«Завтра йому мало б виповнитися 47… Та замість вітати сина з днем народження, мама оплакує сумну звістку, яку принесла жорстока війна. Він став взірцем справжнього патріотизму, відваги, самопожертви заради Батьківщини. Низький уклін та щирі співчуття рідним і близьким. Нехай пам’ять про нашого Захисника живе вічно», – повідомили в міськраді. 

Інформацію про зустріч обіцяють повідомити згодом.

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