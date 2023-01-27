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На Сихові легковик збив пішохода

Вероніка Барабаш

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У Сихівському районі Львова 29-річний водій легковика здійснив наїзд на 30-річного пішохода. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 26 січня, близько 21.00, на проспекті Червоної Калини  у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Smart MC 01», 29-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 30-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП сихівчанин отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Водію загрожує до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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