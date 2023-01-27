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На Личаківській збудують нове житло

Наталя Дуляба

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У Львові на вул. Личаківській, 205-207 збудують 5-поверховий житловий будинок, а поруч облаштують громадський простір. Відповідне рішення 26 січня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради.

ТзОВ «Л-207» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового багатоквартирного будинку із підземним паркінгом на вул. Личаківській, 205, 207.

Йдеться про територію біля колишнього ринку «Провесінь», який забудували торговим центром, поруч – зупинки приміських маршруток, поворот на вул. Тракт Глинянський та на вул. Пасічну.

Будівництво вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 0,19 га, які входять у зону малоповерхової житлової забудови. Зараз тут розташовані одноповерхові будівлі, на місці яких і виросте нова багатоповерхівка.

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, 5-поверховий будинок розрахований на 35 квартир, а в підземний паркінг – на 29 місць.

Представник забудовника при цьому запевнив, що готовий фінансово долучитись до розвитку інфраструктури мікрорайону і заявив, що біля майбутнього житло з боку вул. Личаківської облаштують невеликий громадський простір із мистецькими елементами.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Л-207» – будівельна фірма, створена у 2021 році і зареєстрована за місцем майбутнього будівництва. Її засновниками є львів’яни Віталій Сулима, Петро Мамут і Марко Ткач.

Віталій Сулима очолював комунальне підприємство «Дирекція з будівництва стадіону у Львові», створеного на час підготовки до Євро-2012.

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Візуалізація забудовника

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