Деніел Ганссон у Львові виступить з оркестром Луганської філармонії

У неділю, 29 січня о 19:00, у Львівському органному залі відбудеться симфонічний концерт «Легенди Швеції» за участі шведського дириґента Деніела Ганссона та симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Про це повідомляють організатори заходу.

У програмі — твори шведських композиторів: «Верламська рапсодія» Курта Аттерберга, «Шведська рапсодія» Хуго Альфвена та «Симфонічні варіації» Гуннара де Фрумері.

Дириґент Деніел Ганссон — музичний директор Університету Мальме та художній керівник оркестру, хору та ансамблю SYD університету Мальме. Педагог, є запрошеним професором дириґування у Львівській музичній академії. Окрім проведення низки курсів і семінарів він постійно працює над тим, щоб зробити музичну освіту максимально інклюзивною для всіх вікових груп.

«Я давно мріяв про таку програму з музикою шведських легенд і казок. Думаю, що в Україні є багато фольклорних історій, які дуже схожі з нашими, ця спільна традиція єднає нас», — каже дириґент Деніел Ганссон.

Музичним творцем вечора стане оркестр Луганської обласної філармонії, яка з початку повномасштабного вторгнення була релокована до Львова і знайшла свій прихисток у Львівському органному залі. Музиканти вже добре відомі та шановані у колах львівської публіки, не раз дарували чудову симфонічну та камерну музику. Цей концерт — не виключення.

«Я чув багато хорошого про цих музикантів. Це оркестр героїв!», — додав Ганссон.

Цього разу, окрім концерту, Деніел також проведе майстер-клас для Львівського муніципального хору «Гомін», який нещодавно приєднали до Органного залу.

Докладніше про цю та інші події можна дізнатися на сайті Органного залу.

Квитки можна придбати за посиланням.

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