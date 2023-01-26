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ЗСУ отримали ще майже 30 млн грн, конфіскованих в екснардепа Мартиненка

Андрій Котенський

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Збройні Сили України одержали 785 тисяч доларів та 650 тисяч грн (що за офіційним курсом НБУ складає близько 30 млн грн), які були вилучені у колишнього народного депутата України, голови комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів. Про це повідомляє пресслужба Слідчої антикорупційної прокуратури.

У січні 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання САП про зняття арешту з цих коштів з метою подальшої передачі для потреб ЗСУ.

Загалом на потреби ЗСУ вже конфісковано і передано понад 1,1 млрд грн.

За даними ЗМІ мова про народного депутата України ІІІ-VIII скликань від «Народного фронту» Миколи Мартиненка.

Як відомо, у січні цього року на потреби Збройних сил України було передано близько 30 млн грн, що були вилучені у Мартиненка, який підозрюється в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

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