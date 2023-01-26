Західні танки буде підтримувати українська артилерія: Резніков показав САУ «Богдана»

Західні танки на полі бою буде підтримувати українська артилерія – самохідна артилерійська установка «Богдана» калібру 155 мм, яку вже встигли випробувати на фронті. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Ще навесні 2022 року Міноборони профінансувало виробництво нових вітчизняних артустановок, і одна САУ «Богдана» вже пройшла випробування на полі бою. Відтак Олексій Резніков відзначив, що сучасні танки, які надають Україні країни Заходу, буде підтримувати саме українська артилерія.

«Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо. Це робить нашу країну бажаним партнером, посилює наші позиції. Саме тому Міноборони нарощуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників», – підкреслив міністр.

Водночас Резніков розповів, що весь 2022 рік Міноборони не припиняло закупівлі ОВТ у вітчизняних виробників, а там, де це було можливо, сприяло розгортанню нових та збільшення потужностей. Все це відбувалось, як він наголосив, без зайвого афішування.

«Минулого року після критичного періоду, коли значний обсяг ресурсів спрямовувався на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів – від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів. Невдовзі представимо перші результати нашого руху щодо безпілотників», – додав глава Міноборони.

Довідково: «Богдана» – самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, про неї в Україні почали офіційно згадувати з 2018 року. Це є перша артситема, розроблена під стандарт НАТО калібру 155 мм.

Відомо, що в 2022 році гаубиця пройшла бойове хрещення, завдаючи ударів по окупованому на той час росіянами острову Зміїний.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.