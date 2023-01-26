За добу окупанти поранили сімох цивільних на Донеччині

Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина та ще семеро мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними ОВА. 25 січня від російських атак загинув мешканець Бахмута. Ще семеро жителів Донеччини отримали поранення.

Станом на ранок 26 січня росіяни убили щонайменше 1 320 осіб та поранили щонайменше 2 896 цивільних мешканців на Донеччині.

Кириленко наголошує, що дані не остаточні, оскільки наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.