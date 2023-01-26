У Львові затримали чоловіка, якого розшукували майже три роки

Правоохоронці у Львові затримали мешканця Дніпропетровщини, який перебував у розшуку майже три роки. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Так, 25 січня близько 17:00 год. поліцейські отримали повідомлення про підозрілих невідомих осіб, які проживають на вулиці Кирилівській. За вказаною адресою двері патрульним відчинив 38-річний мешканець Дніпропетровщини.

Під час перевірки даних громадянина інспектори з‘ясували, що він перебуває у розшуку від червня 2020 року. Чоловіка підозрюють за ч. 2 та ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів вчинені повторно та групою осіб) ККУ.

Чоловік переховується від органів досудового розслідування управління боротьби з наркозлочинністю. Інспектори супроводили його у відділок поліції для з‘ясування усіх обставин події.