Святослав Літинський: «Авто, яке передали волонтери прикордонниками, опинилось у приватної особи»

Активіст, борець із регіональними мовами і волонтер зі Львова Святослав Літинський про те, як автомобіль, придбаний за пожертви для прикордонників, згодом зареєстрували на приватну особу, ймовірно, наближену до голови ЛОВА:

«Корупційні скандали, які сколихнули Україну минулого тижня, чітко продемонстрували, що у нас є ще один фронт, який краде наші ресурси – це чиновники різних рівнів.

Довго не писав, думав, що буде швидке розслідування та результат, про який повідомлю, але результату ще немає.

У березні до мене звернулись прикордонники із застави у Смільниці з проханням надати їм для службового користування автомобіль, адже ті, які були у них, віддали для потреб ЗСУ. Уже 24 березня вдалось передати на цю прикордонну заставу автомобіль Кіа Sorento, оплачений за гроші з нашого збору.

Після передачі автомобіля та отримання акту (в цій історії теж є акт з підписом та печаткою) я прошу адвоката робити запит в МВС (чи часом авто не на приватній особі стало) або в орган, що отримав автомобіль (чи є таке авто в них). Відчуваю, що така перевірка є частиною моєї відповідальності, оскільки гроші я збираю саме тому, що люди делегують мені цю відповідальність.

Однак після адвокатського запиту з’ясувалося, що автомобіль зареєстрований на приватну особу, здається, на вітчима начальника прикордонної застави Шестопала Сергія.

Звісно, цей факт змусив мене одразу звернутись із відповідною заявою до Державного бюро розслідувань. Сьогодні все ще триває слідство у цій справі.

Думаю, що зацікавленими в об’єктивному розслідуванні цієї справи мають бути усі: президент, керівник Державної прикордонної служби України, а особливо голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, кумом якого, як кажуть на Самбірщині, є згаданий Сергій Шестопал.

Бо зараз у нас все ще працює схема: чиновникам все, а волонтерам – переслідування. З нетерпінням очікую результатів, адже цей автомобіль призначався для забезпечення державних потреб, а не приватних інтересів».

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