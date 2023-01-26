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Російські ракети летять в напрямку Львівщини, – Козицький. Оновлено

Андрій Котенський

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Російські ракети вже зафіксовані у сусідній області. Рухаються у нашому напрямку. Залишайтесь в укритті. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Жителів Львівщини закликають не знімати ракет і увтегорично заборонено викладати кадр із ними в інтернет.

Якщо ви побачили підозрілий літальний апарат, повідомте про нього Сили ППО за допомогою чат-бота у телеграмі «Шось летить». Це розробка Львівської обласної військової адміністрації та IT-фахівців.

Станом на 10:25 год Максим Козицький повідомив, що у Львівській області все спокійно. Проте він закликав громадян залишатись в укриттях, адже небезпека ракетних ударів триває.

Деякі телеграм-канали поширюють повідомлення, нібито у Львівській області є влучання.  Проте керівник ЛОВа повідомляє, що це брехня, бо станом на 11:00 на Львівщині спокійно, але  небезпека триває.

Як відомо, 26 січня, о 08:12 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги. Загроза ракетного удару зафіксована у всіх областях України. У частині із них вже працює ППО.

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