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Російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно

Андрій Котенський

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Під час атаки, яку російські війська здійснили увечері у вівторок на Херсон, виникла пожежа на судні «Тузла» під турецьким прапором. Таку інформацію в середу поширили турецькі ЗМІ, зокрема NTV і TGRT. Це також підтвердила агенція Reuters із посиланням на компанію з безпеки судоходства Ambrey, пише Українська правда.

Унаслідок обстрілів Херсона пожежа спалахнула в стерновій рубці судна. Екіпаж не був на борту, тому не постраждав, але через це вони не змогли зарадити пожежі.

За даними TGRT, очевидці також повідомляли про «сильний вибух» після влучання в корабель. Reuters пише, що в судно влучила російська ракета.

Стверджується, що «Тузла» була одним із кораблів, що застрягли в українських портах після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Джерело Reuters у галузі повідомило, що в українських портах, зокрема в Херсоні, заблоковано дванадцять турецьких суден, які не підпадають під дію «зернової угоди».

«Учора ввечері стався напад, найімовірніше, на порт, і, схоже, вибуховий заряд потрапив у судно. Турецькі судна в Херсоні укомплектовані мінімальним екіпажем, тому немає ніяких травм або жертв», – сказало джерело на умовах анонімності.

У липні минулого року міністерство закордонних справ закликало Китай вимагати від Росії негайного припинення атак на критичну інфраструктуру України після того, як унаслідок однієї з них постраждав об’єкт китайської компанії.

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