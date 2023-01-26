На війні загинув колишній депутат Львівської міськради Віталій Свінціцький

Загинув екс-депутат Львівської міськради Віталій Свінціцький. Чоловік боронив Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

«Ще одної хорошої людини обірвалося життя. Людини з великої букви. Ворог відповість за всі смерті, за всіх вбитих. Віталій Свінціцький спочивай з Богом. Пам’ятаємо, не забудемо», – повідомив його побратим.

Інформацію про смерть колишнього депутата також підтвердила Львівська міська рада.

«Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький – депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну», – йдеться у повідомленні ЛМР.

Нагадаємо, Віталій Свінціцький був депутатом Львівської міської ради 7-го скликання від фракції «Народний контроль». У 2014 році брав участь в Операції об’єднаних сил/Антитерористичній операції у складі 80-тої окремої десантно-штурмової бригади.

До повномасштабного вторгнення займався громадською діяльністю, був головою ГО «Громадянське суспільство та влада».

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