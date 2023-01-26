На Львівщині незаконно вирубували заповідник

Державне бюро розслідувань викрило на Львівщині організовану злочинну групу, яка рубала ліс на території заповідника. До вирубки лісу, що завдали мільйонних збитків причетні шестеро осіб, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними відомства, правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно рубала ліс на території Державного підприємства «Славське лісове господарство».

До складу групи входили 4 працівники господарства і двоє приватних підприємців.

Задокументовано щонайменше три факти незаконної масштабної рубки влітку 2022 року. Незаконні порубки відбувалися навіть на території природно-заповідного фонду. Лише за три місяці було знищено 320 ялин, що завдало збитків державі на майже 4 млн грн. Після обробки деревини на пилорамі її продавали підприємствам та приватним особам на Львівщині та Закарпатті.

П’ятьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомили про підозру в незаконній порубці та збуті лісу, а посадовцям ще й у перевищенні службових повноважень. У разі доведення вини у суді їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання про відсторонення службових осіб від виконання обов’язків та взяття підозрюваних під варту.

За даними прокуратури, до вирубки причетний лісничий, що разом із місцевим підприємцем організував злочинну групу, до складу якої увійшов майстер лісу та два мешканці Сколівщини.

Також вирішуються питання про передачу 25 кубометрів вилученої деревини на потреби ЗСУ.

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